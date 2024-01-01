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الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. تفاصيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

الأجور
الأجور
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كشفت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، تفاصيل تطبيق المجلس للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليكون 3500 بدلًا من 3000 جنيه، قائلة: "إن المجلس في اجتماعه الأخير في أكتوبر اتخذ قرارًا برفع الحد الأدني للأجور في شهر يوليو إلى 3500 جنيه  شهريًا بدلًا من 3000 جنيه.

وقالت "حنان" في مداخلة هاتفية لبرنامج “الأخبار”، على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذه الزيادة هي ثاني زيادة تحدث في عام 2023، حيث بدأنا العام الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو الماضي إلى 3000 جنيه، بدلًا من 2500 ثم تم الاستقرار على أن يزيد ليصل إلى 3500 جنيه.

وتابعت، أن قرار العلاوة الدورية يعتبر قرار غير مسبوق، لأن الحد الأدنى الذي تم تحديده كان 200 جنيه وهو يعتبر زيادة كبيرة جدًا عن الحد الأدنى السابق الذي كان 100 جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص المجلس القومي للأجور بجميع أعضائه أن يكونوا حريصون على الطبقات الدنيا من العمالة التي تحصل على الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت، مستشار المجلس القومي للأجور، أن هناك علاوة دورية بحد أدني 7% من الراتب الأساسي، وتم الاتفاق على أن الحد الأدنى العلاوة الدورية لا يقل عن 3% .

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