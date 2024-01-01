محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام نيوكاسل

يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، نظيره نيوكاسل يونايتد، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم وذلك على ملعب "انفيلد"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل متوقع كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوانساه.

خط الوسط: هارفى إيليوت، واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاى.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، داروين نونيز.

ويسعى فريق ليفربول لتأمين صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزى، وفض الشراكة مع أستون فيلا، والابتعاد عن آرسنال ومانشستر سيتى، والمضى قدما فى تحقيق النتائج الإيجابية التى حققها فى الفترة الماضية.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لليفربول بعد مرور 5 سنوات، فى اليوم الأول من العام الجديد، وذلك منذ عام 2018، عندما تفوق الريدز على حساب بيرنلي بهدفين لهدف.

وحقق فريق ليفربول، رقماً قياسياً فى مواجهته لنظيره نيوكاسل، حيث يعتبر أكبر عدد انتصارات حققه الريدز بأرضه على فريق داخل البريميريلج كان على حساب نيوكاسيل بواقع 22 انتصارا.

يحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 42 نقطة، بينما يقع فريق فريق نيوكاسل فى المركز التاسع برصيد 29 نقطة.