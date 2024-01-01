انطلاق مسابقة "معالم وتاريخ بورسعيد" لتصوير التراث

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، عن انطلاق مسابقة بالتعاون مع مركز استبينا الثقافي، لتصوير معالم وتاريخ وتراث بورسعيد بتفاصيلها وأسرارها وحكاياتها.

وأشارت المحافظة في بيان لها إلى أنه سيقوم المتسابقون بنشر صور لمحافظة بورسعيد من تصويرهم في التعليقات عبر الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، وسيجرى فوز الصور التي تحصل على أكبر عدد من التفاعلات، واختيار 2 صورة للفوز بالمسابقة.

وأوضحت أن الصورة الأولى سيجرى اختيارها بناءاً على التقييم الفنى للصور، والثانية بناء على أكبر عدد لايكات وتفاعل على الصورة.