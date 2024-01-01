‎10 إصدارات للقومي للترجمة تتصدر قائمة الأكثر مبيعا خلال عام 2023

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عدد الإصدارات التي حققت مبيعات كبيرة خلال عام 2023، والتي تأتي في إطار دور المركز القومي للترجمة في دعم حركة الترجمة للإصدارات التي تعنى بالثقافة والفكر التنويري .

وجاء في البيان الصادر عن المركز القومي للترجمة صباح اليوم الاثنين الموافق الأول من يناير عام 2024: أن الإصدارات تضمنت عددا من العناوين المميزة خلال عام 2023 والتي لاقت رواجًا كبيرًا وتصدر بعضها الأكثر مبيعًا خلال عام 2023"

وتابع البيان: "‎أصدر المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية من تأليف كايل جون أندرسون ومن ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي والتي تصدرت مبيعات شهري أكتوبر ونوفمبر و للراحل شيخ المترجمين محمد عناني صدر كل من :المباحث العلمية البينية و مدارات المجاز في الخطاب ، ومن الموسوعة المهمة "انتصار أكتوبر في الوثائق السرية الإسرائيلية "صدر الجزء الثالث من المجلد الرابع

‎كما صدر ايضا هذا العام الأعمال الفائزة في مسابقة شباب الجامعات والتي أقيمت تحت شعار "ترجم.. أبدع" وجاءت العناوين كالتالي : "علم اللغة البيئئي:اللغة وعلم البيئة والقصص التي نحيا بها" بترجمة فريق أقسام اللغة الإنجليزية بكليات الاّداب والألسن والبنات والتربية بعين شمس، العمل الثاني هو "كتاب المعرفة المستدامة": نظرية في الدراسة البينية " بترجمة فريق اللغة الإنجليزية بكلية الاّداب جامعة بورسعيد و رواية "القرية" بترجمة فريق قسم اللغة الأردية بكليات ‎اللغات والترجمة بجامعة الأزهر"

‎و بمناسبة يوم اللغة الروسية والذي احتفل به المركز على مدار أسبوع كامل وبترجمة أنور إبراهيم قدم المركز القومي للترجمة النسخة العربية من "سنوات القرب من دوستويفسكي"، وعن الروسية أيضاً صدرت النسخة العربية من رواية مدرسة الحمقى من تأليف الأديب الروسي الكسندر سوكولوف ومن ترجمة محمد نصر الدين الجبالي، وبترجمة سحر توفيق صدر كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة" من تأليف المؤرخ الأمريكي الشهير بيتر جران والذي تم توقيع نسخته العربية في مايو الماضي وبترجمة سحر توفيق أيضًا صدرت الطبعات العربية لكل من :"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"و "الزواج و الحداثة

‎وفي هذا العام أيضُا صدرت عن المركز القومي للترجمة سلسلة أصحاب الهمم و التي تتناول الموضوعات الخاصة بأصحاب الهمم حيث تسلط الضوء على مواضيع متنوعة كالتوحد والتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة و قد صدر منها حتى الآن 3 عناوين وهو :كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة،المتفرد و تعليم الموسيقى لذوي الاحتياجات الخاصة ويستكمل المركز خلال العام القادم إصدار عناوين جديدة في هذه السلسلة الأولى من نوعها في تاريخ المركز القومي للترجمة .

‎كما صدرت أيضا الطبعة العربية من رواية الكتاب البري بترجمة رحاب وهدان الفائزة في مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي في دورتها الأولى و التي قدمها المركز بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة"

‎وفي الديانات صدر هذا العام :تفسير سفر التسابيح ،تأليف الأسفار الستة ،سفر دانيال ،بطاركة الكنيسة في العصر الإسلامي و مقدمة في الأناجيل الثلاثة .

‎ومن تأليف جين المقدسي شقيقة المفكر الكبير إدوارد سعيد و من ترجمة هالة كمال صدر العمل المهم جدتي و أمي وأنا ، ‎كما تم إعادة طبع موسوعة علم الاجتماع في ثلاثة أجزاء وأصدر المركز الكتاب الأخير المترجم للمفكر الراحل السيد أمام بعنوان "براءة جذرية "، ومن المسرحيات و بترجمة منيرة كروان صدر عددا كبيرا من الأعمال نذكر منها :أندريا ،الفرس،"الضارعات"و" سبعة ضد طيبة" .

وعن الأدب السواحيلي صدرت رواية يوم سعيد و التي يتم تصنيفها على أنها أهم مؤلفات الأديب الكيني كين واليبورا والذي يعتبر من واحداً من أشهر كُتاب الأدب السواحيلي.