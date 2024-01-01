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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تواجه موريتانيا اليوم فى ربع نهائى البطولة العربية لمنتخبات السلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تقام اليوم مباريات دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة ، المقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 3 يناير المقبل، بمشاركة منتخبات الجزائر والإمارات وتونس والصومال وليبيا والكويت ومصر وموريتانيا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الموريتانى فى تمام السابعة والنصف من مساء اليوم ، بينما جاءت مواعيد باقى مباريات دور الثمانية بالبطولة كالتالي:-

– منتخب الجزائر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات في تمام 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

– منتخب تونس في مواجهة نظيره منتخب الصومال في تمام الساعة 2.30 ظهرا بتوقيت القاهرة .

– منتخب ليبيا يلتقي مع نظيره منتخب الكويت في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن  تقام مباريات الدور قبل النهائي غدا الثلاثاء ، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في عام 2016.

البطولة العربية للسلة منتخب السلة ستاد القاهر