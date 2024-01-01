الطب الشرعي يفحص جثة شخص توفى أثناء مشاجرة مع أشقائه بالقليوبية

تباشر النيابة العامة بكفر شكر، في القليوبية، التحقيقات حول مصرع شخص اثر مشاجرة مع أشقائه.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية يفيد مصرع شخص إثر إصابته بسكتة قلبية، بسبب مشاجرة نشبت بينه وبين شقيقه بالشوم والقذف بالحجارة بين الأسرتين بسبب الخلاف على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفى الصباغ والنقيب أحمد عبدالحفيظ معاوني رئيس المباحث، جرى ضبط طرفي المشاجرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

