السلطات الإيطالية تحتجز سفينة أوشن فايكينغ 20 يوم

أوقفت السلطات الإيطالية سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة “إس أو إس المتوسط” غير الحكومية لمدة 20 يوما في باري (جنوب شرق إيطاليا) بتهمة تغيير مسارها بعد عمليات إنقاذ، حسبما أعلنت المنظمة غير الحكومية ومقرها مرسيليا جنوب شرق فرنسا.

وجاء في بيانها مساء الأحد أن “أوشن فايكينغ محتجزة للمرة الثانية خلال شهرين، وأنهت العام مثلما بدأ، مع عرقلة المساعدة الإنسانية في البحر بموجب قانون غير مجدٍ وتعسفي وتمييزي”.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، تتهم السلطات الإيطالية أوشن فايكينغ “بعدم احترام التعليمات بالتوجه دون تأخير وبأقصى سرعة وباتباع طريق مباشر نحو المكان الآمن” وكان في هذه الحالة ميناء باري الذي حددته لها.

وخلال ثلاث عمليات، أنقذت السفينة 244 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا الأربعاء بينهم ثماني نساء، اثنتان منهن حوامل، و18 قاصرا غير مُرافَقين وأربعة أطفال دون الرابعة.

وفي أثناء توجهها نحو الميناء الإيطالي، تلقت السفينة نداء استغاثة يتعلق بـ70 شخصا على الأقل يواجهون مشكلة في قارب على بعد 15 ميلا بحريا (24 كلم). وأظهر تحديثٌ للموقع أن القارب كان في الواقع على بعد 60 ميلا بحريا (97 كلم)، وفق ما ذكرت المنظمة.

وبما أن السفينة “أوشن فايكينغ” لم تكن قادرة على تقديم المساعدة “استأنفت مسارها على الفور” نحو ميناء باري الذي “وصلت إليه دون مزيد من التأخير”، مشيرة إلى تغيير “طفيف” في الاتجاه. وأوضحت المنظمة لفرانس برس أن هؤلاء الأشخاص لم يتم إنقاذهم من جانب سفينة أوشن فايكينغ. ولم تتمكن من تأكيد ما إذا قد تم إنقاذهم.

في 15 نوفمبر أمرت السلطات الإيطالية بحجز السفينة لمدة 20 يوما وتغريمها بمبلغ قدره 3300 يورو لعدم التنسيق مع السلطات.

منذ يناير 2023 فُقد 2678 مهاجرا بعد محاولتهم عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.