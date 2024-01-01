رئيسا الصين وروسيا يتبادلان التهاني بالعام الجديد

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التهاني بالعام الجديد أمس الأحد.

وقال "شي" - في رسالة تهنئة أرسلها إلى "بوتين" بمناسبة العام الجديد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) -إنه في مواجهة التغيرات التي لم يسبق لها مثيل منذ قرن والأوضاع الدولية والإقليمية المتقلبة، حافظت العلاقات الصينية-الروسية دائما على نمو سليم ومستقر، وتحركت بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح في عام 2023.

وأضاف أن تطوير العلاقات الصينية-الروسية خلال ثلاثة أرباع القرن الماضي أثبت أن مواصلة توطيد وتطوير العلاقات الثنائية التي تتسم بصداقة حسن الجوار الدائمة والتنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون متبادل المنفعة، يخدم المصالح الأساسية للبلدين وشعبيهما، ويلبي توقعات المجتمع الدولي، ويتماشى مع اتجاه العصر.