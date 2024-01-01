دفن جثة سيدة مسنة صدمها قطار بإمبابة

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سيدة مسنة صدمها قطار بمحطة إمبابة، بعد فحص ما تبقى من جثمانها الذي تحول الى أشلاء بسبب الاصطدام بالقطار، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت مباحث قسم شرطة إمبابة تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بمحطة إمبابة.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد سعودي رئيس مباحث إمبابة إلى محل البلاغ، وتبين أن القطار دهس سيدة تدعى ليلى عبد العزيز 63 سنة في أثناء مرورها قضبان السكة الحديد.

تحولت جثة الضحية إلى أشلاء ونقلت إلى ثلاجة مستشفى إمبابة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.