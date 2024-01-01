مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث اصطدام بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها في مصرع شخص وإصابة 3 آخرون، دهستهم سيارة أجرة بالطريق الصحراوي بمحيط الجيزة، ومناظرة جثمان المتوفي والاستعلام عن صحة المصابين لمعرفة ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث للتحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

نزيف وكسور متعددة

وكشفت التحريات أن الشخص المتوفي بالحادث، به آثار كسور متعددة ونزيف داخلي يرجح أن يكون سبب وفاته، وان باقي المصابين ال3 تفاوتت اصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات جراء الدهس.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور تلقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين أن سيارة أجرة دهست 4 أشخاص ما أسفر عن سقوط حالة وفاة و3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.

وتحفظت الشرطة على السائق المتسبب في الحادث وجنبت آثاره نهر الطريق وتحرر محضر بالواقعة