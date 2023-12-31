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الإثنين 01 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المدينة الشبابية تفتح أبوابها لدخول أبناء بورسعيد للاحتفال برأس السنة الميلادية 

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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سمحت الإدارة المركزية للمدن الشبابية، بقيادة اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، بدخول أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى بالمجان إلى المدينة الشبابية في محافظة بورسعيد لحضور حفل بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ونظمت المدينة الشبابية ببورسعيد، بقيادة محمد عبد العزيز، مدير المدينة، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الوزير الدكتور أشرف صبحي، احتفالية على أغاني وأنغام آلة السمسمية الشعبية الشهيرة، فضلا عن عدد من فقرات الفنون الشعبية والفقرات الفنية والترفيهية.

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