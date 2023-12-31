حصاد 2023.. جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر توقع 5 بروتوكولات تعاونية للتدريب ورعاية الموهوبين

حققت جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، خلال العام 2023، العديد من الإنجازات والنجاحات، على كافة المستويات العلمية والتدريبية والمشاركات الخارجية وخدمة المجتمع والأنشطة الطلابية في كافة المجالات.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن جامعة طيبة التكنولوجية تعُد واحدة من 10 جامعات تكنولوجية، وهى أكبر جامعة على مستوى الجامعات التكنولوجية من حيث المساحة والتكلفة، تم إنشاءها طبقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر وهي مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع تطوير وبناء المهارات اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة، وتُقام بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر على مساحة 130 ألف متر، وتبلغ التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة حوالي 750 مليون جنيه.

واستعرض الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، تقريرا حول حصاد أداء الجامعة خلال العام 2023، والتي نسرد تفاصيلها في التقارير التالي:

انطلقت الدراسة لأول مرة ببرنامج الأغذية والمشروبات بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، للعام الجامعي 2023-2024، وعقد لجان الاستماع لتعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس، بكليتي الجامعة واختبارات القبول لأعضاء الجهاز الإداري.

ونجحت الجامعة في عقد المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين بهدف للتواصل بين أصحاب الأفكار المبتكرة من شباب التكنولوجيين، مع نُخبة من أساتذة الجامعات، والشركات والمصانع ممن لديهم اهتمامات في مجال التقدم التكنولوجي بمشاركة ممثلين عن 6 جامعات وهيئات أكاديمية مختلفة، وهي جامعات برج العرب التكنولوجية، الفيوم، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري فرع أسوان، وممثلين عن منظمة اليونيدو، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

أنشئت الجامعة العديد من المراكز المتخصصة، مثل مركز رعاية الموهوبين والنوابغ ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ووحدة حقوق الإنسان، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ووحدة القياس والتقويم، ومركز دعم وتأهيل ذوي الإعاقة، ووحدة إدارة الأزمات والكوارث، تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الوطنية 2030.

كما وقعت الجامعة العديد من بروتوكولات التعاون المشترك، مع جامعتي جنوب الوادي والأقصر، ومكتبة مصر العامة، ومصنع بيدو، وفندق شتايجنبرجر الأقصر، لتبادل الخبرات وورش العمل وتوفير تدريبات عملية للطلاب.

وفي إطار التدريبات العملية الميدانية، نظمت الجامعة، أكثر من 30 زيارة علمية ميدانية لطلاب الفرقتين الأولى والثانية، في البرامج الدراسية الخمسة، للعديد من المنشآت السياحية والفندقية وشركات السياحة والسفر المرتبطة بتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر، وتكنولوجيا الأغذية والمشروبات، والمؤسسات الصناعية والغذائية المرتبطة بتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية، بالإضافة إلى تنظيم التدريبات الصيفية التي استمرت 6 أسابيع.

وفي مجال المسابقات، حصد طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، 4 مراكز متقدمة في مسابقات أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية المنعقد بجامعة الجلالة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، كما حصلوا على ثلاثة مراكز متقدمة في المهرجان الرياضي لطلبة المعاهد المصرية، كما فازت فكرة لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية في المعسكر التدريبي لنادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، وجرى منح أصحابها جوائز مالية، ومن المقرر أن يتم تصعيدها، للمنافسة بمعهد ابتكار بالقاهرة، خلال الفترة المقبلة.

وفي مجال تأهيل منسوبي الجامعة، نظمت الجامعة العديد من الفعاليات والتدريبات وورش العمل، مثل ورش تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، حول التعليم بالجدارات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورشة عمل عن اللوائح الدراسية بنظام الساعات المعتمدة، والتدريب على أنظمة الامتحانات وأعمال الكنترول، دورات في التحول الرقمي وتنمية وتطوير مهارات وقدرات أعضاء الجهاز الإداري، وندوة تثقيفية حول أهداف التنمية المستدامة.

وفي مجال الندوات وورش العمل التدريبية لطلاب الجامعة، نظمت الجامعة ندوة تثقيفية عن برنامج التبادل الثقافي والطلابي بالتعاون مع السفارة الأمريكية، وورشة عمل الأولى من نوعها بجامعة طيبة التكنولوجية عن النجارة المصرية القديمة بالتعاون مع ديزايندستري ومسؤول متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج البريطانية، وورشة عمل الإبداع طريقك للنجاح بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجريدة عالم رقمي لتعريف الطلاب بمنح ريادة الأعمال.

وفي مجال البحث العلمي، شاركت الجامعة بالعديد من الأبحاث العلمية، والتي نشرت في عدد من المجلات العلمية الدولية والمحلية، كما ظهرت الجامعة في محركات البحث العلمي العالمي.

أما في مجال الأنشطة الطلابية، نظمت الجامعة، الدوري الثاني لكرة القدم الخماسية، بمشاركة 17 فريقا من طلاب الفرقتين الأولى والثانية بالكليتين، ومسابقة الطالبة المثالي والطالبة المثالية، أما في مجال خدمة المجتمع، جرى تنظيم ثلاث حملات للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى شفاء الأورمان، وزيارات لمستشفى شفاء الأورمان، ودار الشابات المسلمات للأيتام.

كما شاركت الجامعة في العديد من الفعاليات خارج الجامعة، مثل مشاركة الطلاب في أسبوع الجامعات الأهلية والتكنولوجية بمعهد إعداد القادة، والعديد من مسابقات ريادة الأعمال، ومعرض ايدو جيت، والبرنامج التدريبي رائدات المستقبل بمعهد إعداد القادة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وقمة هواوي للتعليم العالي، ومؤتمر شباب الأقصر "الشباب بين الإحجام والإقدام 2023، وغيرها.