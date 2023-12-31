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الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين: روسيا ستصبح أقوى بفضل اتحاد مواطنيها

بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أفضل ضمان لمستقبل بلاده هو اتحاد الروس، مؤكدا أن بلاده ستصبح أقوى.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن بوتين قوله في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد: "نحن بلد واحد، عائلة واحدة كبيرة، سوف نضمن التنمية الواثقة للوطن، ورفاهية مواطنينا، وسنصبح أقوى، نحن معا، وهذا هو الضمان الأكثر موثوقية لمستقبل روسيا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العام الجديد يتمحور دائمًا حول آمال مشرقة ورغبة صادقة في إرضاء الأحباء.

وتابع: "تم إعلان عام 2024 القادم عام الأسرة في بلدنا، والأسرة الكبيرة الحقيقية هي، بالطبع، الأسرة التي يكبر فيها الأطفال، حيث يسود الاهتمام والدفء والرعاية للآباء والحب والاحترام لبعضهم البعض".

وقال الرئيس الروسي، إن مصير البلد يحدده جميع المواطنين في شعب روسيا المتعدد القوميات.

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