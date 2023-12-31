كامل العدد.. أحمد سعد يحتفل مع جمهوره في لبنان بليلة رأس السنة

وصل الفنان أحمد سعد إلى لبنان للمشاركة مع جمهوره بالاحتفال بالعام الجديد من خلال حفل ضخم؛ حيث يقام حفل خلال الساعات القليلة المقبلة ضمن الاحتفالات بليلة رأس السنة 2024.

وأعلنت الجهة المنظمة صباح اليوم نفاد التذاكر الخاصة بالحفلة؛ وذلك بعد الإقبال الشديد على الحفل من جانب الجمهور اللبناني والعربي بشكل عام.

ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن فى ليلة رأس السنة.

يذكر أن أحمد سعد طرح موخرًا أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو" في دويتو مع بهاء سلطان، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والمقرر طرحه بدور العرض 4 يناير المقبل.