غدا.. بدء سحب ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2023 لخريجي الفيوم

أعلنت النيابة الإدارية، عن بدء إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "الفيوم" وجامعة "الأزهر - فرع أسيوط فقط" من دفعة ٢٠٢٣، غدًا الاثنين، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وأكدت النيابة الإدارية فى بيانًا لها اليوم الأحد: على أن يكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.

وأضافت: لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic