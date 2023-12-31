أوقفتها صخور الجبل.. سيارة ميكروباص تتسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص بطريق الفيوم

لقي أحد الأشخاص مصرعه جراء اصطدام سيارة ميكروباص مسرعة بجسده بينما أصيب 3 آخرين من مستقلي السيارة عقب اصطدامها بصخور الجبل بطريق الفيوم بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين أعلي طريق الفيوم بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اصطدمت بـ"عبدالمنعم ب م" أصل إقامته محافظة أسوان، مما تسبب في مصرعه، وعقب ذلك اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره واصطدام السيارة بصخور الجبل.

كما نتج عن الحادث إصابة كلا من: "خالد أ م ح" 52 سنة، مقيم البساتين بالقاهرة، اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة، "حاتم ح أ م" 62 سنة، مقيم بحلوان بالقاهرة، اشتباه في كسر الكتف الأيسر، "جلال ع م" 57 سنة، مقيم بحلوان، كدمات بالكتف الأيسر وسحجات متفرقة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.