توتنهام يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك بورنموث

واصل توتنهام صحوته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغلب على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب توتنهام هوتسبير الجديد، في إطار منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

وبدأ توتنهام المباراة بشكل قوي، وفرض سيطرته على مجرياتها منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق بيبي سار في الدقيقة التاسعة، بعد تسديدة أرضية زاحفة أسكنت شباك الضيوف.

وواصل توتنهام سيطرته، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق هيونج مين سون في الدقيقة 71، وفي الدقيقة 80، سجل ريتشارلسون الهدف الثالث لفريقه، وحاول بورنموث العودة إلى المباراة، واثمرت محاولاته عن هدف شرفي في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز، رفع توتنهام هوتسبير رصيده إلى 39 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 25 نقطة، وظل في المركز الثاني عشر.

