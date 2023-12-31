وزير التموين: مشروع جمعيتي حقق المستهدف منه وتم افتتاح 8215 منفذا على مستوى الجمهورية

قدم أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، تقرير عن ما تم تحقيقه فى مشروع جمعيتي خلال المراحل السابقة، للدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار “المصيلحى” أن المشروع قد حقق المستهدف منه حيث كان من المخطط فتح 7000 منفذ، وتم تحقيق المستهدف وأكثر من ذلك بالوصول الى عدد منافذ مفتتحه فى كافة انحاء الجمهورية تصل إلي 8215 منفذ، حيث يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع للمنافذ الثابتة بالوزارة لتكون شبكة منتظمة ومنضبطة وتوفير السلع الاساسية والتموينية بكميات كبيرة واسعار مناسبة وكذلك توفير الالاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وتناول التقرير ان المرحلة الرابعة تم تنفيذها بالكامل وما يجرى حاليًا هو الانتهاء من معاينة كافة الطلبات ضمن المرحلة الخامسة والتى تشهد استقرارا فى انهاء الاجراءات الخاصة بالمعاينة واستيفاء المستندات اللازمة من المتقدمين بالتنسيق بين ادارة المشروع بوزارة التموين ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات.

واشار معاون الوزير بأن منافذ جمعيتى تقوم بالمشاركة مع بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية فى صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز لاصحاب البطاقات التموينية وكذلك صرف السلع الحره.

وأكد كمال علي المتابعة المستمرة والدقيقة لسير عمل المنافذ بالتعاون مع مديريات التموين وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية.

وأشار الى غلق باب التقديم لفتح منافذ جديدة بنهاية اليوم واعتبارا من 1/1/2024 لن تتلقى الوزارة اى طلبات جديدة لفتح المشروع.