مدرب الزمالك يطالب دونجا بالتركيز بعد استبعاده من قائمة المنتخب

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الأبيض على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وأوضح المدير الفني للزمالك لـ"دونجا" أهمية دوره مع الفريق وطالبه بضرورة التركيز مع الأبيض وعدم تشتيت ذهنه لان الفريق الأبيض في حاجة لمجهوداته خاصة وأنه أحد العناصر الأساسية.

وكان دونجا قد سخر عبر حسابه بانستجرام من اختيارات مدرب المنتخب الوطني روي فيتوريا، وهو ما دفع معتمد جمال لعقد جلسة معه اليوم لمطالبته بالتركيز في الملعب فقط .

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير المقبل في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

ويشارك الزمالك بطولتين بالإمارات في الفترة من 18 إلى 24 يناير المقبل، وهى بطولة الوحدة الإماراتي، وستشهد مشاركة 4 فرق، الزمالك، والوحدة الإماراتي، وأم صلال القطري، والاتفاق السعودي وذلك على استاد آل نهيان.

أما البطولة الودية الثانية للزمالك فمن المقرر أن تبدأ في الفترة من 24 يناير إلى 28 يناير، وتقام البطولة بمشاركة فرق وهي، الرجاء المغربي، ووهان الصيني، وأهلي جدة السعودي، والزمالك المصري.