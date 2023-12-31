إدخال 180 شاحنة مساعدات إغاثية للفلسطينيين بقطاع غزة

دخلت اليوم /الأحد/ 180 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية عبر ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم، ومعبر العوجة، تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وقال مصدر مسئول في شمال سيناء إن الشاحنات محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب.. مقدمة من مصر وعدد من الجهات لصالح الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وأضاف المصدر أنه يجرى إدخال الشاحنات بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطينى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوزيعها على المواطنين الفلسطينيين فى قطاع غزة.

