غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية، أنه من المقرر بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024، غدا الاثنين، الموافق الأول من يناير 2024 بكليات الجامعة.

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية، أنه يمكن الاطلاع على جدول الإمتحانات لكل الفرق والكليات بالجامعة من خلال الرابط التالي

https://bnu.edu.eg/page/exam_timetable.

وأعرب رئيس جامعة بنها الجامعة عن أمنياته وأمنيات هيئة التدريس لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح مشيرا أن جري إعلان جدول الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات فيما أقر مجلس الجامعة الضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات.

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أنه شدد على ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها مشيرًا إلى أن أعمال الامتحانات مستمرة لمدة أسبوعين.

وأوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أنه وجه بالعمل على تفادي حدوث أية معوقات أو شكاوى مشيرا أنه جري وضع قواعد وإجراءات صارمة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

أضاف رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أن الامتحانات بالكليات والفرق الدراسية والبرامج المختلفة من المقررات الدراسية التي درسها الطلاب، مؤكدا على الدعم الكامل والمستمر من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رسالة الجامعة.