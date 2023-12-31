أحدثهم مي سليم.. تعرف على الأبطال الجدد بالجزء الرابع من المداح

يستأنف فريق عمل مسلسل المداح والذي يلعب بطولته الفنان حمادة تصوير مشاهد الجزء الرابع منه ، والذي كان قد بدأ تصويره مع بداية الشهر الجاري بين القاهرة والفيوم .

ويتم تصوير معظم أحداث المسلسل بين بالفيوم , حيث اللوكيشن الرئيسى للعمل , بالإضافة إلى بعض المحافظات المقرر التصوير بها داخلي وخارجي خلال المفترة القادمة .

وتعد الفنانة مي سليم أحدث المنضمين لأسرة العمل الذى ضم فى الجزء الرابع مجموعة من الفنانين من بينهم الفنان فتحى عبد الوهاب والفنان دياب والفنان حمزة العيلي والفنانة صفاء جلال, بالإضافة إلى ظهور بعض من أبطال الأجزاء الأول والثاني والثالث والممتدة أدوارهم للجزء الرابع وآخرين مشاركين كضيوف شرف بطريقة الفلاش باك.

وقد بدأ المخرج أحمد سمير فرج فى تصوير المشاهد الأولي من (المداح 4) يوم 10 ديسمبر الجارى , و من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل .

مسلسل ( المداح 4 ) بطولة النجم حمادة هلال والنجم فتحى عبد الوهاب . سهر الصايغ , خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، صبحي خليل ، مي سليم ,دياب , حمزة العلي , صفاء جلال , هلا السعيد، محمود عامر، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة (صٌباح إخوان ) للمنتج صادق الصٌباح .

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