«القاهرة الإخبارية» تكشف سبب تغيب جالانت ورئيس الشاباك بمؤتمر نتنياهو

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو اليوم، تغيب عنها وزير الدفاع ورئيس الشاباك، كان بسبب أنه يرئ الثنائي بأنه لا يوجد جديد يمكن قوله للشعب الإسرائيلي.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التغيب ينذر بوجود خلاف بين قادة الحرب، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاحتجاجات التي طالبت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسرعة الوصول من أجل الإفراج عن المحتجزين.

وأشارت إلى أن بنيامين نتنياهو أعلنها رسميًا بأنه لن يقدم استقالته، مضيفًا أن هناك تعتيم إعلامي فيما يتعلق عن تغيب وزير الدفاع ورئيس الشاباك للمؤتمر الصحفي.