عماد الدين حسين: عام 2023 شديد الصعوبة على مصر وفلسطين.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن عام 2023 هو عام صعب بشكل كبير على المستوى المحلي والعالمي، حيث كان عام شديد الصعوبة على مصر والوحشية على الشعب الفلسطيني.

وأضاف عماد الدين حسين خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحدث الأكثر تأثيرًا على مصر والمنطقة العربية خلال 2023، هو أحداث الصراع في دولة فلسطين، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأشقاء بقطاع غزة.

وتابع: الحوار الوطني لعب دورا كبيرا في الحياة السياسية داخل مصر، وأنه لولا الحوار الوطني لم يكن ليشارك 3 أحزاب سياسية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح أن الانتخابات أظهرت أن هناك ماكينة سياسية من الممكن أن تعمل بشكل فعال، وأن الأحزاب السياسية مازالت غير جماهيرية.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الأحزاب السياسية تُحدث توازنًا سياسيًا ومجتمعيًا، وأن هناك نحو مليون شخص هم عدد أعضاء جميع أعضاء الأحزاب السياسية في مصر.



