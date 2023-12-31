«التعليم» في 2024| مسابقتان جديدتان للمعلمين.. وحوار وطني للتوافق حول تطوير نظام الثانوية العامة أبرز الملفات

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل على تطوير وعلاج ملفات عديدة هدف العمل على تقديم خدمات تعليمية متطورة، فضلا عن إدخال المهارات الحديثة وتدريب المعلمين، وعلاج مشكلات القراءة والكتابة لدى طلاب المدارس من خلال حزمة إجراءات، وكذا مناهج تدرس للطلاب لتواكب سوق العمل، واستغلال الموازنة المتاحة لتطوير العملية التعليمية التي تواجه العديد من التحديات وتحتاج إلى حلول غير تقليدية في مواجهتها، وتأتي أبرز الملفات:

القرائية

تستعد الوزارة لإطلاق المنهج السكاني في إطار الجهود والتوجهات السياسية بالاهتمام بقضية الأمية، والزيادة السكانية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، بجانب التعاون بين المجلس القومى للسكان والهيئة العامة لتعليم الكبار فى هذا الإطار.

وبحسب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أن هذا المنهج يستهدف شريحة عمرية من سن ١٥ إلى ٣٥ عاما، مشيرًا إلى أن مصطلح الأمية تم استبداله بالقرائية لأنه يشمل الوعي والتمكين، مؤكدا أهمية وجود المدخل التنموي للقضاء على الأمية من خلال مواجهة الإحجام عن التعليم أو الارتداد عنه.

وأوضح الوزير أهمية التعاون مع المجتمع المدنى، باعتباره الأكثر دراية ومعرفة بكل المعلومات عن الأميين وأماكن إقامتهم، مؤكدًا أن قضية الأمية قضية تكاتفية تستوجب مواجهتها تعزيز التعاون مع الشركاء والمجتمع المدني وربطها بالوعي والتمكين.

وأكد أهمية جذب المرأة الأمية للتعليم لصقل مهاراتها والاستفادة من التعليم فى حياتها والقضاء على إحساسها بالقلق والتوتر، لافتًا إلى أن محو الأمية ضرورة ليس فقط لتحقيق منافع ذاتية، ولكن دافعًا أساسيا لتحقيق التحولات المرجوة لتنمية أكثر استدامة وسلامًا، مشيرا إلى أننا نتفق جميعا في اعتبار محو الأمية وتعليم الكبار محورًا من محاور المنظومة التعليمية.

وأضاف: الوزارة لديها خطة استراتيجية قائمة على التعلم للحياة، والتعلم للمستقبل، وكان من الضروري أن تسير جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار جنبًا إلى جنب مع برامج الوزارة لإتاحة تعليم أساسي للجميع، وبرامج ومشروعات تحسين وتجويد التعليم الأساسي، والعمل على خفض أو منع التسرب.

التعليم الفني

تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطوير مناهج ومدارس التعليم الفني، والعمل على زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبار أن التعليم الفني مستقبل مصر، هناك علاقة كبيرة بين الاقتصاد والتعليم الفنى، خاصة أن التعليم الفنى فى مصر قفز فى مؤشر المعرفة العالمي من المركز ٨١ إلى المركز ٤٦.

كما أن ٥٠٪ من مدارس التعليم الفنى تطبق حاليا نظام الجدارات، والوزارة أصبح لديها ٧٦ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى مختلف التخصصات وتسعى الوزارة في الاستمرار في الخطوات الملموسة سواء فيما يتعلق ببناء المدارس أو تطوير المناهج أو الارتقاء بأداء المعلمين للوصول إلى خريجين مؤهلين لسوق العمل بما يحقق الاستدامة.

والتوسع بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء المزيد من هذه النوعية من المدارس في ظل إعداد مناهج متطورة، وآليات لبناء قدرات المعلمين،واختيار الطلاب وتقييمهم، كما أن إحدي الدول الأوروبية ستقوم بتشغيل٥٠٠ طالب للعمل لديها.

وهناك ٥٠٠ خريج جاهزون الآن للعمل بالخارج، لذلك يجب الاهتمامبإكساب طلاب التعليم الفني اللغة التي تساعدهم على الحياة في الخارج.

وتعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إجراءات تفعيل هيئة(اتقان) لضمان الجودة، في العام المقبل٢٠٢٤، والتي تعمل على تطبيق معايير ومؤشرات وآليات وأدوات لضمان الجودة في التعليم الفني، والتي تشمل الاعتماد، والتقويم، والتصنيف، والترتيب، والتميز، حيث أكد وزير التربية والتعليم، الحرص على وجود وحدة مركزية للجودة CEQAT ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تقوم بمتابعة وتقييم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين والإداريين والقيادات في المدارس الفنية، تمهيدًا للعمل بقواعد هيئة (اتقان) مشيرًا إلى أن ١٣٥٠ مدرسة للتعليم الفني تطبق نظام الجدارات.

معلمون جدد

فيما تواصل الوزارة إجراءات وخطوات التعامل مع نتيجة مسابقة شغل٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني، والتي بدأت بامتحانات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومرورا بالتدريبات التربوية واللياقة البدنية والذهنية وانتهاء باجتياز التدريبات المقررة، وإتاحة الفرصة أمام المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات في "مسابقة ٣٠ ألف معلم..السنة الأولى" لتكون لديهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه بالتزامن مع الدفعة الثانية التي اجتازت الامتحانات الإلكترونية التي عقدها التنظيم والإدارة.

يشار إلى أن عدد المتقدمين لمسابقة العام ٢٠٢٣ بلغ ١٠٥٤٩١ متقدما، انطبقت الشروط على ٦٥٩٨٧ متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكتروني٥٥٢٥٠ متقدما نجح منهم ٢٠٨٦

كما يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة لشغل ٣٠ ألف وظيفة معلم مساعد بالوزارة للعام الثالث وذلك في شهر يناير ٢٠٢٤، والتي تشمل الإعلان عن الحاجة إلى عدد ١١١١٤ معلم مساعد فصل، بالإضافة إلى عدد ١٨٨٨٦ معلم مساعد مادة، وتنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع ١٥٠ ألف معلم مساعد، وجه رئيس الوزراء أيضا بتنفيذ مسابقة أخرى في شهر يونيو المقبل، تشمل الأعداد غير المستوفاة من المسابقتين الأولى والثانية والبالغ عددهم حتى تاريخه ٢٣٢٣٢ معلم مساعد، وتضم معلم مساعد رياض أطفال ومعلم مساعد مادة.