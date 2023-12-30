أستون فيلا يهزم بيرنلي ويزاحم ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا فوزا مثيرا على ضيفه بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب فيلا بارك، في إطار منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أستون فيلا الشوط الأول بشكل قوي، وفرض سيطرته على مجرياته منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 30، قلص بيرنلي الفارق بهدف عن طريق زكي امدوني، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وواصل الفيلا سيطرته، وعزز تقدمه بهدف ثانٍ عن طريق موسى ديابي في الدقيقة 42، بعد تمريرة رائعة من أولي واتكينز.

وفي الشوط الثاني، حاول بيرنلي العودة للمباراة ونجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق لايل فوستر في الدقيقة 71، وكاد اللقاء ينتهي بالتعادل لولا تسجيل الفيلا هدفا من ركلة جزاء في الوقت القاتل من خلال دوجلاس لويز في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، تقاسم أستون فيلا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع ليفربول برصيد 42 نقطة، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر.

