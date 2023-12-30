بمناسبة ألبوم عمرو دياب الجديد.. عزيز الشافعى يوجه رسالة إلى أيمن بهجت قمر

وجه الملحن عزيز الشافعى رساله إلى الشاعر أيمن بهجت قمر، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه ألبوم الهضبة عمرو دياب، بعد طرحه خلال الساعات القليلة الماضية.

وعلق الشافعى فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، برسالة إلى قمر وقال "ابو بهجت العمدة أيمن بهجت قمر، إللى من يوم ما بدأ يكتب وهو فرض لون جديد وشكل جديد على الأغنية العربية بنجاحات كبيرة وكتيره وتناول جديد".

وتابع "قاموس مختلف الكل اتعلم منه ومحدش عرف يقلده طبيعى أنه دايما مختلف ومتجدد زى ما عمل مع الهضبة عمرو دياب، فى ألبوم مكانك بغنوتين جامدين".

وإختتم الشافعى "والأغنيتين هما معرفش حد بالاسم ده مع المبدع احمد ابراهيم، والمعنويات مرتفعه واللى كانت اخر تراك ومسك الختام فى الالبوم ومبسوط أنها من تلحينى، تعيش وتنجح وتتجدد وتتفوق يا ايمن".

يشار أن الهضبة عمرو دياب طرح الألبوم الجديد الخاص به "مكانك"، خلال الساعات القليلة الماضية، وحقق الالبوم نجاح كبير ونسب إستماع عاليه لكل الأغانى التى تم طرحها، وذلك بمناسبة الإحتفال برأس السنة.

يذكر أن الملحن عزيز الشافعى قد أثار الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بأغنية "٣ساعات متواصلة"، غناء الفنانه روبى، والتى كان تحتوى على بعد الكلمات والإيحاءات التى اثارت غضب الجمهور ورواد السوشيال ميديا.

IMG_20231230_144603