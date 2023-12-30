محافظ أسوان: جاهزية كل المواقع للاحتفال بالعام الجديد

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادى الجديد، ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وللوزراء والمحافظين، والأخوة الأقباط وجميع المصريين بهذه المناسبة.

شهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان قبل ساعات من الإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 إنتشار أشجار الزينة واللسمات الحضارية لإبراز البانوراما الجمالية لعروس المشاتى.

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال النظافة العامة، ولاسيما داخل الحدائق والمتنزهات المفتوحة بالمراكز والمدن لإظهار الشكل الجمالى أمام الألاف من الأفواج السياحية التى توافدت على عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية للإحتفال بأعياد الميلاد، مع الإستمتاع بالجولات السياحية للمعالم والمزارات الأثرية، بالإضافة إلى مقاصد السياحة البيئية والعلاجية والسفارى والتسوق، علاوة على القيام بالجولات النيلية فى طقس دافئ ومشمس ووسط حفاوة وضيافة أهالى المحافظة.

كما أعرب اللواء أشرف عطية عن أمنياته بأن يكون العام الجديد عام رخاء وإزدهار لأبناء هذه المحافظة العريقة لتحقيق تطلعاتهم ومطالبهم من خلال إستكمال تنفيذ المشروعات الجارية ، مشيراً إلى أهمية التلاحم والتماسك للإسراع بإستكمال مخطط التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتصبح أسوان فى مقدمة محافظات الجمهورية من حيث معدلات التنمية والإنماء ، وأيضاً فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها .

ووجه محافظ أسوان إلى جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لتلقى أى شكاوى للمواطنين على مدار الـ 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ خلال الإحتفالات بحيث يتم التواصل بالإتصال بالخط الساخن 114، وأرقام غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة 0972483116 و 097243115، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955 .

IMG-20231230-WA0024

IMG-20231230-WA0023

IMG-20231230-WA0022

IMG-20231230-WA0021

IMG-20231230-WA0017

IMG-20231230-WA0018

IMG-20231230-WA0019

IMG-20231230-WA0020

IMG-20231230-WA0016