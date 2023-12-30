لأول مرة.. جهاز الموجات الصدمية لعلاج الشوكة العظمية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه نظراً للإقبال الكبير على خدمات العلاج الطبيعي بالمستشفى الجامعي القديم، تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بجهاز الموجات الصدمية بتكلفة 650 ألف جنيه، لعلاج العديد من الأمراض الخاصة بالأعصاب، مشيراً إلي أهمية دور العلاج الطبيعي للمرضى من خلال تأهيلهم وعلاجهم بالاستخدام الأمثل لحركة الجسم الطبيعية، وزيادة كفاءة الأنشطة الحياتية لمرضى إصابات الجهاز العصبي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن علاج الشوكة العظمية وحزمة من الأمراض الأخري، بالموجات التصادمية تعد تقنية حديثة، وحققت نتائج جيدة وتؤدي إلى تحسين الالتهابات وبالتالي تخفيف الشعور بالألم، موجهاً شكره للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لدعمه المستمر لاستكمال جميع الأجهزة التي يحتاجها القسم، والمتوافقة طبياً مع تكنولوجيا العصر.

يذكر أن جهاز الموجات الصدمية هو وسيلة طبية يُستخدم عادة لعلاج مشاكل العظام والأنسجة الرخوة في الجسم، بما في ذلك علاج الشوكة العظمية (في التعابير الطبية تُسمى التهاب اللفافة الأخمصية)، ويتم استخدام هذا الجهاز لتوليد موجات صوتية عالية التردد ومن ثم توجيهها نحو المنطقة المصابة.

وعن طريقة عمل الجهاز، يولد الجهاز موجات صوتية تُرسل إلى المنطقة المستهدفة، ويعتقد أن هذه الموجات تحفز عمليات الشفاء وتحسين تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، ويُعتقد أيضًا أن الموجات الصوتية يمكن أن تقوم بتفتيت الترسبات الكالسية أو تحفيز نمو الأنسجة الصحية.

وعن استخدامه في علاج الشوكة العظمية، يتم توجيه الموجات الصوتية باتجاه الشوكة العظمية لتخفيف الألم وتحفيز عمليات الشفاء، ويُستخدم العلاج للمرضى الذين لا يستجيبون للعلاجات التقليدية مثل العلاج الطبيعي أو الأدوية، ويساعد الجهاز علي تقليل الألم، وتحسين الوظيفة والحركة، وتحفيز عمليات الشفاء.

وعن عدد الجلسات، يعتمد عدد الجلسات على خصائص وشدة الحالة، ويمكن أن يتطلب العلاج عدة جلسات لتحقيق النتائج المرغوبة.

وعن الآثار الجانبية، يعتبر العلاج بالموجات الصدمية عمومًا آمنًا، ولكن قد تظهر بعض الآثار الجانبية المؤقتة مثل احمرار الجلد أو تورم خفيف.