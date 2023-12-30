مصر تستقبل جرحى فلسطينيين عبر معبر رفح وإدخال مساعدات ووقود لغزة

واصلت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري اليوم السبت، واستقبلت 20 جريحا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة اليوم للعلاج بالمستشفيات المصرية كما سمحت السلطات المصرية بإدخال 4 شاحنات سولار وشاحنتي غاز طهي طعام لقطاع غزة عبر معب رفح البري اليوم السبت وجار إدخال شاحنات المساعدات الفلسطينية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري الفلسطيني .

واستقبل معبر رفح البري أمس الجمعة 234 من حاملي الجوازات الأجنبية و8 جرحى و8 مرضى و15 مرافق وفردين من الإمارات كما تم إدخال 72 شاحنة مساعدات فلسطينية لغزة أمس منها 70 شاحنة طرود غذائية وشاحنتين لقاح وأمصال تطعيمات للأطفال وإدخال 29 شاحنة بضائع تجارية منها 24 شاحنة دقيق وشاحنة ملح طعام وشاحنة أندومي و3 شاحنات لحوم مجمدة .

كما استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء خلال 24 ساعة الماضية 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرات حملت ما يقدر بحوالي 39.5 طن من المواد الإغاثية حيث نقلت الطائرة الأولى من الأردن 12 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والثانية من الإمارات وحملت على متنها 6 أطنان خاصة بالمستشفى الميداني الإماراتي بغزة والثالثة من قطر وحملت على متنها 21.5 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار خالد زايد إلى أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي بلغ 357 طائرة حملت على متنها نحو 10.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة، حيث تم نقلها من المطار وتخزينها في عدة مخازن مؤمنة في مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.