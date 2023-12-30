تشاهدون اليوم .. مانشستر سيتي تحدى شيفيلد ومواجهات قوية في الدوري السعودي

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت 30 -12-2023 حيث يقام عدد من المباريات في مختلف البطولات والملاعب العالمية منها الدوري الإنجليزي أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد شيفيلد وفي الدوري الإيطالي مواجهة مباراة القمة بين يوفنتوس ضد روما.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

لوتون تاون × تشيلسي – الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا × بيرنلي – الساعة 5 مساء

كريستال بالاس × برينتفورد – الساعة 5 مساء

مانشستر سيتي × شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون × إيفرتون – الساعة 5 مساء

نوتينجهام فورست × مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أتلاتنا × ليتشي- الساعة 1:30 ظهرا

كالياري × إمبولي – الساعة 4 عصرا

أودينيزي × بولونيا – الساعة 4 عصرا

هيلارس فيرونا × ساليرنيتانا- الساعة 7 مساء

ميلان × ساسولو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس × روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي × المقاولون – الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

إنبي × بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

طلائع الجيش × زد- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح × الأخدود –الساعة 5 مساء على قناة SSC HD

الطائي × الاتحاد- الساعة 5 مساء على قناة SSC HD

الشباب × الوحدة- الساعة 8 مساء على قناة SSC HD

التعاون × النصر- الساعة 8 مساء على قناة SSC HD

مواعيد مباريات الدوري التونسي

النجم الساحلي × الملعب التونسي- الساعة 3 عصرا

الاتحاد المنستيري × الترجي- الساعة 3 عصرا

الإفريقي × مستقبل سليمان- الساعة 5:30 مساء