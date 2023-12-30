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السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: مقتل وإصابة عشرات الأشخاص إثر هجوم روسي ضخم داخل عدة مدن بالبلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال وزير الشئون الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن 30 شخصا على الأقل قد قُتلوا وأصيب أكثر من 160 آخرين إثر هجمات شنتها روسيا الجمعة، داخل عدة مدن أوكرانية من بينها العاصمة كييف. 

وأضاف كليمينكو، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكراينفورم" أن عمال خدمة الطوارئ في الحكومة الأوكرانية تمكنوا اليوم من إنقاذ 53 شخصًا وانتشال ثمانية منهم من تحت الأنقاض جرّاء هذه الهجمات.

وشكر كليمينكو كل من شارك في جهود الإنقاذ وقدم المساعدة، و"كل من كان يفعل المستحيل من أجل إنقاذ الآخرين".

واعتبر المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إيجنات، الهجوم الروسي بأنه "الأكبر بصورة عامة باستثناء الأيام الأولى من الحرب التي شهدت ضربات مستمرة، وبلا انقطاع"، كما قال مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن الهجمات استهدفت "منشآت مدنية ومبان مدنية"، موضحًا أنه "نبذل كل ما بوسعنا لتعزيز درعنا الجوي.. لكن على العالم أن يرى أننا بحاجة إلى المزيد من الدعم والقوة لوقف هذه الهجمات".

وجاء الهجوم الروسي في أعقاب أيام على استهداف أوكرانيا لسفينة حربية روسية في مرفأ "فيودوسيا" بشبه جزيرة القرم.

أوكرانيا مقتل وإصابة العشرات هجوم روسي