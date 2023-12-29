«إل جي مصر» تجدد مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير للعام الثاني

أعلنت “إل جي مصر” عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير للعام الثاني على التوالي، إيذانا ببدء الموسم الرابع من مبادرة “أبطال إل جي” للمسئولية الاجتماعية، وذلك في المقر الرئيسي للشركة.

ومن خلال التوقيع على مذكرة التفاهم للعام الجديد، تلتزم إل جي بتقديم التبرعات العينية لمؤسسة مصر الخير، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة من المؤسسات التابعة لمصر الخير فى عدة مجالات، منها الاهتمام بدعم الأسر الأولى بالرعاية عبر تقديم الاحتياجات الاساسية خلال فصل الشتاء، وتوفير الطعام الأساسي ضمن حملة إفطار صائم لرفع العبء وتوفير الدعم للمستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فى دور الايتام و مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية، دعم مراكز الشباب وتقديم إمكانيات متطورة لتمكين فئة الشباب من اكتشاف مواهبهم و تطويرها، بالاضافة إلى تقديم الدعم لمؤسسة مصر الخير في مبادرات تيسير زواج لذوي الهمم من خلال توفير الأجهزة المنزلية المتطورة والاساسية لدي كل أسرة.

وأكد بيلي كيم ، المدير العام لشركة إل جي مصر، أن شركته ملتزمة ببذل قصارى جهدها لدعم الفئات الأكثر استحقاقا لتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع المصرى، و لهذا نفتخر ببرنامج المسئولية المجتمعية “ابطال إل جي” و نأمل باستمرار نجاح الشراكة بيننا وبين مؤسسة مصر الخير و الهادفة لتحسين جودة الحياة للمواطن المصرى وتجسيد شعار الشركة الاساسى “Life’s Good”.

وشاركت إل جي فى خلق بيئة صحية أفضل وتحسين جودة الهواء فى عدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لمؤسسة مصر الخير من خلال التبرع العينى بـ 30 جهازا من أحدث ابتكارتها فى مجال تنقية الهواء، كما ساهمت إل جي فى مجال التعليم من خلال التبرع بـ 40 شاشة تلفزيون، لتقوم مصر الخير بتوزيعها على 40 مدرسة من المدارس المجتمعية في القرى النائية ومحافظات صعيد مصر.

كما أسهمت إل جي فى مبادرات تيسير الزواج التابعة لمؤسسة مصر الخير من خلال توفير 30 جهازا من الأجهزة المنزلية الأساسية الأكثر تطورا لـ30 عروسا من الفئات الأكثر استحقاقا.

وأكدت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمصر الخير، أنه وفقا للبروتوكول الجديد سيكون التعاون أشمل وأوسع ليتضمن مراكز تأهيل ذوي الإعاقة وتيسير زواج ذوي الاعاقة وقادرون باختلاف وزواج الفتيات المستحقات وملاجئ الأيتام وحملة الشتاء إضافة إلى شهر رمضان المبارك وما يشمله من تقديم مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجا.