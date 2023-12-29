أوسيمين على رأس قائمة منتخب نيجيريا لكأس أمم أفريقيا 2023

أعلن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوت ديفوار، بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتواجد فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023، على رأس قائمة المنتخب النيجيري المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، التي تنطلق الشهر المقبل.

كما تواجد صامويل تشوكويزي جناح ميلان الإيطالي ضمن قائمة النسور الخضر، بجانب المخضرم أحمد موسى لاعب سيفاس سبور التركي.

ويشارك منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات، كوت ديفوار منتخب البلد المستضيف لـ كان 2023، وغينيا الإستوائية وغينيا بيساو.

قائمة منتخب نيجيريا

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي (تشيبا يونايتد) – فرانسيس أزوهو (أومونيا نيقوسيا القبرصي) – ليكي أوجو (إنيمبا النيجيري).

خط الدفاع: ويليام تروست إيكونج (باوك اليوناني) – برايت صامويل (فنربخشة التركي) – أولا أينا (فولهام الإنجليزي) – زايدو سانوسي (بورتو البرتغالي) – برونو أونيمايتشي (بوافيشتا البرتغالي) – سيمي أجاي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) – كالفين باسي (فولهام الإنجليزي) – شيدوزي أوازيم (بوافيشتا البرتغالي) – كينيث أوميرو (قاسم باشا التركي).

خط الوسط: ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – رافائيل أونيديكا (كلوب بروج البلجيكي) – جو أريبو (ساوثهامبتون الإنجليزي) – فرانك أونيكا (برينتفورد الإنجليزي) – أليكس أيوبي (فولهام الإنجليزي).

وفي الهجوم: كليتشي أيهانتاتشيو (ليستر سيتي الإنجليزي) – صامويل تشوكويزي (ميلان الإيطالي) – موسيس سيمون (نانت الفرنسي) – فيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي) – أديمولا لوكمان (أتالانتا الإيطالي) – فيكتور بونيفاس (باير ليفركوزن الألماني) – عمر صادق (ريال سوسيداد الإسباني) – أحمد موسى (سيفاس سبور التركي).