تشكيل إنتر ميلان لمواجهة جنوى في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جنوى، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق إنتر ميلان، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره جنوى بملعب لويجي فيراريس، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرنسي ماركوس تورام هجوم الإنتر أمام جنوى، رفقة النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، في ظل غياب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز المهاجم الأساسي وقائد الفريق.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس الوصيف حتى الآن، بينما يأتي جنوى في المركز الثالث عشر وفي رصيده 19 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة جنوى

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دارميان - باريلا - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - أوجستو

وفي الهجوم: ماركوس تورام - ماركو أرناوتوفيتش.