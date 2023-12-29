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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين بلاده ونيجيريا

قيس سعيد
قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد عمق العلاقات الأخوية التى تربط بين بلاده ونيجيريا والتعاون القائمة بين البلدين.

ودعا الرئيس سعيد، خلال لقائه مع سفيرة نيجيريا لدى بلاده أسير الوتى، بمناسبة انتهاء عملها، اليوم الجمعة، إلى تكثيف المزيد من الجهود المشتركة من أجل تقوية هذه الروابط وتنويعها.

بدورها، أعربت السفيرة النيجيرية عن عميق شكرها وبالغ امتنانها للرئيس التونسى ولكل السلطات التونسية على ما حظيت به طوال فترة عملها من دعم، معربة -فى هذا السياق- عن حرص نيجيريا على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين لا سيّما فى المجالات الاقتصادية والتجارية.

الرئيس التونسي نيجيريا تونس