إيناس الدغيدي: "مبخافش من الموت واعتقادي هنعيش حياة تانية بعده"

كشفت المخرجة إيناس الدغيدى عن عدم خوفها من الموت طوال حياتها، بل أنها تدعى لمن تحب بالموت لأنه ليس شر له، بل على العكس هو أفضل مما يعيش.

وأضافت فى تصريحات خاصة لبرنامج "حبر سرى" تقديم الإعلامية أسما إبراهيم "دايما حاسة إننا هنعيش فى حياة تانية بعد الموت، وعندى اعتقاد طول الوقت إن الحياة دى أكثر راحة وروحانية بعيد عن الحياة إللى إحنا فيها دى".

وتابعت: "وأنا صغيرة كنت بحلم إنى راكبة عجلة وطالعة بيها للسماء، ومع كل درجة وأنا بطلع السما يسألونى رايحة فين، أرد وأقولهم رايحة عند ربنا، وفضلت أحلم كده سنين بس دلوقتى بطلت أحلمه".

واختتمت: "أتمنى أن أموت فجأة بدون مرض، مبخفش من الموت لكن اللى بخاف منه جدًا هو المرض، ونفسى أطمن على الولاد والأحفاد بس وبعدها أموت بصحتى".

يذكر أن المخرجة إيناس الدغيدى تستعد بالتحضيرات لتجربة سينمائية جديدة، من بطولة الفنان أحمد حاتم، ولم يتم الإعلان عن أى تفاصيل خاصة بالعمل حتى الآن.