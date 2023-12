حصاد قطاع السياحة في 2023 يشهد نجاحات غير مسبوقة

شهد قطاع السياحة خلال عام 2023 العديد من الانجازات والنجاحات، التي تؤكد دعم الدولة بكافة أجهزتها للقطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الهامة للاقتصاد المصري، والتأكيد على نجاح الدولة في تحسين الصورة الذهنية لمصر في الخارج، من خلال العديد من الإجراءات والفاعليات التي تظهر تمتع مصر بمنتج سياحي متنوع ومتميز، يجعل مصر في مقدمة المقاصد السياحية على مستوى العالم.

صدور القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بتصديق رئيس الجمهورية عليه، يعد واحدا من أهم الإجراءات التي اتخذت لتعزيز العمل بالقطاع السياحي، خاصة وأن التصديق جاء بعد موافقة مجلس النواب عليه بصورة نهائية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

واتخذت وزارة السياحة والآثار خلال عام 2023 العديد من الإجراءات التنظيمية، يأتي أبرزها اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، واستمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة، ترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية، وهو ما انعكس إيجابيا على زيادة أعداد الغرف الفندقية بحوالي 4000 غرفة فندقية.

كما نجحت الوزارة في الانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهي أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للاشتراطات والمعاييرالمصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge.

واعتمدت الوزارة الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هـ، كما تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر (لجنة الحكماء)، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية الوزارة 2030.

كما شهد عام 2023 الموافقة على تجديد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الجديد الذي بدأ في يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2024، وتطبيق تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية، فضلا عن مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد "مقابل الجُعل" حتى 31 مارس 2024 لجميع دول العالم تنشيطًا للحركة الوافدة للمطارات السياحية.

وجرى الموافقة على حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بنااء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع تداعيات الأزمة في غزة على قطاع السياحة في مصر،، قامت وزارة السياحة والآثار فور اندلاع الأحداث بالتحرك الاستباقي للتعامل مع الموقف، وذلك من خلال القيام بالتواصل المباشر مع المسئولين في شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر، وذلك من خلال تزويدهم بالمعلومات الصحيحة عن الوضع في مصر لإزالة أي بلبلة ناتجة عن تداول لأخبار مغلوطة بما قد يترتب عليه اتخاذ قرارات بإلغاء الرحلات وتغيير الوجهة. ولقد أثمرت هذه الجهود عن الحفاظ على حركة الطيران الوافدة من عديد من الأسواق. كما تم التواصل المباشر مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر للوقوف على ردود أفعال الأسواق تجاه الأحداث الجارية في الإقليم، وطمأنتهم على عدم تأثر المقصد السياحي المصري بالأحداث، والتأكيد على أن الوزارة تساند قطاع السياحة وشركاء المهنة في الخارج لضمان استمرار تدفق حركة السياحة إلى البلاد من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات، منها مضاعفة الميزانية المخصصة للإنفاق على حملات التسويق المشترك والرحلات التعريفية، وذلك لضمان استمرار الأنشطة التسويقية للمقصد السياحي المصري، وعدم رفع المنتج من برامج ومنافذ البيع في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.



وعملت الوزارة أيضا على التواصل مع عديد من سفراء الدول الأجنبية لدى مصر، وسفراء مصر في الخارج لرصد الوضع في الأسواق السياحية، وللعمل على اتخاذ ما يلزم لضمان عدم قيام حكومات الدولة الأجنبية بفرض تحذيرات من السفر إلى مصر، والتي من شأنها التأثير على الحجوزات السياحية. كما تم الاستعانة بشركة دولية متخصصة في مجال العلاقات العامة لتحسين الصورة الذهنية لمصر كوجهة سياحية آمنة بعيدة عن أي أحداث سياسية في المنطقة، وتقليل تأثير الأخبار السلبية على حركة الحجوزات السياحية.

كما أطلقت الوزارة الموقع الإلكتروني الترويجي الجديد للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي باللغة الإنجليزي، والانتهاء من التوصيل الخارجي لكابلات الألياف الضوئية بعدد 108 منشأة فندقية في محافظات كل من البحر الأحمر والأقصر وأسوان، والإسكندرية، ومدن دهب وطابا ونويبع، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مبادرة رفع كفاءة سرعة خدمات الإنترنت في المنشآت الفندقية، وإطلاق استبيان رضاء السائحين الالكتروني على الموقع الرسمي للوزارة.

وفيما يتعلق بالإستراتيجيات الترويجية والحملات، أطلقت الوزارة حملة للترويج للمقصد السياحي المصري خلال مبارايات الدوري الإنجليزي، إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية تحت عن عنوان Your Expectations are History" "، تنفيذ حملة إعلانية بالسوق النمساوي، تنفيذ حملة إعلانية بالسوق الألماني، تنفيذ 10 دقائق إعلانية على جميع الشاشات الخاصة بملعب فرانكفورت خلال المباراة الودية بين فريق اينتراخت فرانكفورت وفريق Nottm Forest الإنجليزي، المشاركة في رعاية مباراة نهائي كأس السوبر، تنفيذ 2 إعلان عبارة عن Advertorial في مجلة Touristik Aktuell، تنفيذ حملة إعلانية بعدد 8 مجلات مهنية إيطالية على هامش معرض TTG، توفير مساحة إعلانية لعرض فيلم دعائي عن مصر بمهرجان Berlin Festeval of Lights 2023، الدعاية لمصر خلال عدد (5) مبارايات ببطولة ويمبلدون للتنس.

كما تم التعاقد مع خبير دولي لتنفيذ الحملة الترويجية لسياحة اليخوت ومشاركة مصر في معرض موناكو لليخوت الفائقة.

وشاركت الوزارة في العديد من البورصات السياحية العالمية والمعارض الدولية والإقليمية مثل بورصة لندن السياحية وبورصة برلين السياحية وبورصة مدريد السياحية والمعرض السياحي الدولي IGTM المتخصص في سياحة الجولف في روما بإيطاليا، وغيرها من المعارض.

كما اتخذت الوزارة إجراءات وأنشطة لتعزيز الجهود الترويجية، ومنها موافقة مجالس إدارة كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، على تقديم باقة تحفيز إضافية لشركات الطيران تحت مسمى “Booster Incentive"، وذلك في إطار برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل 2024.

الجهود الكبيرة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر مما يؤكد على أهمية مصر كواحدة من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.