حصاد 2023.. 19 عرضا جديدا للبيت الفني للمسرح

على مدار 12 شهرا من العام الجاري 2023، أنتج البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، 19 عرضا مسرحيا جديدا، حققت خلال عرضها بمسرح الدولة داخل القاهرة والإسكندرية نجاحا كبيرا على المستويين النقدي والجماهيري.

وقد شهدت بعض العروض رفع لافتة "كامل العدد"، ومن بين هذه العروض "حلمك علينا" نتاج تخرج الدفعة الثالثة من ورشة "ابدأ حلمك" لمسرح الشباب، و"الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، و"بعد آخر رصاصة" إنتاج مسرح الغد، و"بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و"جنة كوكي" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، و"سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، و"عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، و"ياسين وبهية" إنتاج فرقة مسرح الشباب.

وعروض "سيدتي أنا" إنتاج فرقة المسرح القومي، و"مغامرات جيمو" إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، و"ستوكمان" إنتاج فرقة مسرح الغد، و"باب عشق" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، و"قبل الخروج" إنتاج فرقة مسرح الشباب، و"طيب وأمير" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

هذا بالإضافة إلى عرض "توتة توتة" أول عروض مبادرة "ولد هنا" إنتاج فرقة المواجهة والتجوال، و"يوم عاصم جدا" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، و"نور فى عالم البحور" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال، و"النقطة العميا" إنتاج فرقة مسرح الغد.

قدم البيت الفني للمسرح 166 ليلة عرض مسرحي، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال فرقة مسرح المواجهة والتجوال، في محافظات: "قنا، والعريش، ودمياط، والغربية، والسويس، والغربية، والدقهلية، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والفيوم، وسوهاج، وحلايب وشلاتين، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وبني سويف، وبورسعيد".