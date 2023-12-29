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الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو لأهالي الأسرى: هناك مفاوضات تُجرى من أجل تأمين الإفراج عنهم

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، مساء أمس الخميس، مع ممثلين لأهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد مُشاركة آلاف الإسرائيليين في احتجاج أمام "الكنيست" للمطالبة بتأمين الإفراج عن الأسرى من قبضة المقاومة. 
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى نتنياهو قوله لممثلي أهالي الأسرى: "نجري مفاوضات من أجل تأمين الإفراج عن جميع الأسرى.. لا يمكنني توضيح التفاصيل.. ولكننا نعمل من أجل الإفراج عن كل الإسرائيليين.. وهذا هو هدفنا". 

نتنياهو أهالي الأسرى تأمين الإفراج عن الأسرى