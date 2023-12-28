السولية: الأهلي حقق بطولة غالية وهدفنا دائما التتويج بالألقاب

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن الفريق حقق بطولة غالية، بعد أن حصد لقب كأس السوبر المصري على حساب فريق مودرن فيوتشر.
وأكد “السولية” أن الفريق كان لديه إصرار كبير على حصد اللقب ومواصلة النجاحات التي يحققها في الفترة الأخيرة من أجل إسعاد الجماهير.
وأضاف: الأهلي يلعب دائمًا على البطولات ولا يعرف سوى المركز الأول والوقوف على منصات التتويج، وسعداء للغاية بأن التوفيق كان حليفًا لنا، وحصدنا بطولة مهمة تضاف إلى تاريخ النادي.
وأشار إلى أن الفريق خاض مباريات قوية ومتنوعة خلال فترة زمنية قصيرة، وواجه ضغطًا بدنيًّا كبيرًا، وأن هذا قدر لاعبي الأهلي بمواجهة الصعاب وتحقيق البطولات.
وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.