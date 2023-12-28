السولية: الأهلي حقق بطولة غالية وهدفنا دائما التتويج بالألقاب

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن الفريق حقق بطولة غالية، بعد أن حصد لقب كأس السوبر المصري ‏على حساب فريق مودرن فيوتشر.‏

وأكد “السولية” أن الفريق كان لديه إصرار كبير على حصد اللقب ومواصلة النجاحات التي يحققها في الفترة الأخيرة من أجل إسعاد ‏الجماهير.‏

وأضاف: الأهلي يلعب دائمًا على البطولات ولا يعرف سوى المركز الأول والوقوف على منصات التتويج، وسعداء للغاية بأن التوفيق كان حليفًا لنا، وحصدنا ‏بطولة مهمة تضاف إلى تاريخ النادي.‏

وأشار إلى أن الفريق خاض مباريات قوية ومتنوعة خلال فترة زمنية قصيرة، وواجه ضغطًا بدنيًّا كبيرًا، وأن هذا قدر ‏لاعبي الأهلي بمواجهة الصعاب وتحقيق البطولات.‏

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي ‏جمع ‏الفريقين على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.‏