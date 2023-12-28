وفد برلماني من ليتوانيا إلى بولندا للتحقيق في تعطل شحنات الدعم إلى أوكرانيا

توجه اليوم الخميس، وفدا برلمانيًا من ليتوانيا، إلى بولندا للتحقيق ومعرفة سبب تعطل شحنات الدعم إلى أوكرانيا على الحدود.

ومن المقرر أن يناقش النائبان المحافظان لوريناس كاسسيناس، الذي يرأس لجنة الأمن القومي والدفاع، وزيجيمانتاس بافيليونيس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، قضايا الدفاع والمصالح المشتركة الأخرى مع نظرائهما البولنديين.

وأفاد بيان لحكومة ليتوانيا بأن الشحنات إلى أوكرانيا تتعطل أحيانا في بولندا، خاصة إذا كانت تشمل سلعا ذات استخدام مزدوج مثل كاميرات التصوير الحراري والطائرات بدون طيار.

وقال بافيليونيس إن القضايا اللوجستية تركت دون تنسيق لفترة من الوقت قبل الانتخابات البرلمانية في بولندا التي جرت في أكتوبر الماضي كما أن هناك "مؤشرات إيجابية" في المفاوضات بين كييف ووارسو بشأن نقل الحبوب والسلع الأخرى.

من جهته، شدد كاسشيناس على أن بولندا لها "دور رئيسي" كزعيم إقليمي، وستقوم بالتعاون مع دول البلطيق، بصياغة أجندة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.