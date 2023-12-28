"أونروا": قطاع غزة يعاني من حالة جوع كارثية

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن قطاع غزة يعاني حاليًا من حالة جوع كارثية، حيث يتعرض 40% من سكان القطاع لخطر المجاعة.

أكد توماس وايت، مدير شؤون "أونروا" في غزة، في تدوينة نشرتها الوكالة على منصة "إكس"، أن الواقع في غزة يتطلب معالجة فورية، مشيرًا إلى أن البحث عن الغذاء والماء أصبح صراعًا يوميًا للسكان.

وقال وايت إن هناك نحو 150 ألف فلسطيني، يتضمنون أطفالًا ونساءً ورُضعًا ومسنين، تم تهجيرهم من المحافظة الوسطى في قطاع غزة نتيجة للتصعيد العسكري، وهؤلاء الأشخاص ليس لديهم مأوى أو مكان آخر يمكنهم اللجوء إليه.

وأضافت الوكالة أن "أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية مؤخرا، يتسبب في استمرار التهجير القسري في المناطق الوسطى من غزة".

وأشارت الوكالة إلى أن "معظم أولئك النازحين اضطروا للتحرك للمرة الثانية خلال الحرب".

وبشأن الصعوبات التي يواجهها سكان غزة، قالت "أونروا" إن "الأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".