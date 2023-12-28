نهائي السوبر المصري.. مواجهة الأهلي وفيوتشر تتجه إلى الوقت الإضافي بعد التعادل 2-2

حسم التعادل بنتيجة 2-2 نتيجة مباراة الأهلي ونظيره مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في الإمارات.

سجل ثنائية الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات في الدقيقتين 12 و34 من الشوط الاول، وعاد فيوتشر في الشوط الثاني بهدفين عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 76 ومحمد محمود في الدقيقة 81 ليلجأ الفريقين الي الوقت الإضافي نصف ساعة على شوطين.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة مودرن فيوتشر في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال التي تقام على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف في نصف النهائي.

بينما صعد فيوتشر للنهائي بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

خط هجوم: مروان محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمود رزق، محمد عبد السلام، محمد محمود، علي زعزع، اموراني حساني، عمر السعيد، كجالي درامي، هشام عادل.