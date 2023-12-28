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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالشيخ زايد

ارشيفية
ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة داخل شقة سكنية بعقار بالمجاورة الثالثة بالشيخ زايد، وفحص آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية  بمديرية أمن الجيزة تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بالمجاورة الثالثة بالشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق شقة سكنية أطفيح الأدلة الجنائية