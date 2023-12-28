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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة

جانب من توقيع بروتوكول
جانب من توقيع بروتوكول التعاون
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وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان ، وذلك بحضور اللواء أح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية والدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة 

ويهدف البروتوكول إلى الإستعانة بخبرات الأكاديمية فى الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى المصرى ، وكذلك التعاون المشترك والإستعانة بالخبرات بين الجانبين فى موضوعات مرتبطة بالبحث العلمى وتأهيل الكوادر البشرية ، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء فى مختلف المجالات البحثية .
 

الأمن القومي المصري البحث العلمي