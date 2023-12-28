حصاد 2023.. موسم استثنائى لأرسنال والعودة للأبطال بعد 7 سنوات عجاف

شهد عام 2023، عودة نادى أرسنال بعض الشئ للمستوى المعهود عليه فى تاريخه الإنجليزى والأوروبى، والعودة لمنصات التتويج، بعد موسم قوى قد صارع فيه على مسابقة البريميرليج أمام مانشستر سيتى الذى انتزع فيه اللقب بصعوبه من الجانرز.

وتصدر أرسنال فى عام 2023 ترتيب جدول البريميرليج حتى الربع الأخير منها، وكان منافساً شرسا على اللقب في الموسم الماضي، ولكن تدهورت نتائجه فى نهاية المسابقة، ولحق به مانشستر سيتي الذي فاز باللقب في نهاية المطاف بفارق 5 نقاط.

وقاد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق ارسنال، الجانرز لتقديم اداء مثير للإعجاب، ولمع في صفوفه أكثر من لاعب، إلا ان افتقاد الخبرة الضرورية للمنافسة في الأمتار الأخيرة، حرمهم من أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004.

وعلى اثرها شهد عام 2023 عودة فريق ارسنال إلى بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" هذا الموسم، بعد غياب امتد لـ 7 سنوات، وكان ذلك بمثابة مكافأة مستحقة لموسم مميز والعودة للبطولة الأعرق فى القارة العجوز.

وبعد الأداء القوى الذى قدمه فى دور المجموعات بأبطال أوروبا، وتصدره المجموعة التى ضمت آيندهوفن ولانس واشبيلية، وصل إلى دور الـ 16 لملاقاة بورتو في الدور ثمن النهائي.

وافتتح آرسنال هذا الموسم برفع درع المجتمع بعد الفوز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي.