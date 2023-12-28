ads
الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرى: ربط الحوافز والمكافآت بمدى التميز غير الاعتيادي في تنفيذ المهام

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على ربط الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها للإدارات المركزية للرى والإدارات العامة للرى بالمحافظات بمدى التميز غير الإعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها وفقاً للمعايير المحددة .

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، لمناقشة إجراءات الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لتحسين أداء منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال المرور على إدارات الري بالوجهين البحري والقبلي من قبل الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات التابعة لها لمتابعة إدارة وتوزيع المياه بالإدارات العامة للرى على الطبيعة ، وإعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري والتأكد من تطبيق المناوبات المقررة ، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه في معهد بحوث الهيدروليكا ، فضلا عما قامت به الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية من تشكيل لجان للمرور على البوابات ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها ، وتضمين العقود الجارية وأعمال التشغيل الذاتي للبوابات ذات الحاجة للصيانة الحرجة والتي تساهم بشكل كبير فى إحكام التصرفات وحسم مشاكل إدارة وتوزيع المياه ، هذا وقد شدد الدكتور سويلم على نهو تلك الصيانات فى بداري الوقت لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي ، كما تم استعراض الجهود المبذولة فى مجال صيانة المعدات التابعة للصيانات الوقائية وورش الصيانة ورفع قدراتها الفنية والإدارية لإمكان تنفيذ المهام المنوطة بها .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لضمان القيام بأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة من خلال طرح عقود سنوية مركزية يتم تقسيمها على مستوى المحافظات المختلفة بهدف إتمام تلك الصيانات في أسرع وقت ودون أدني تأخير .

وفى مجال حوكمة أعمال تطهيرات الترع لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات، فقد وجه الدكتور سويلم بقيام إدارات الري بسرعة إدخال بيانات جميع عقود التطهيرات بالإدارات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك خلال شهر من تاريخه ، مع قيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية .

صيانة الترع المنشآت المائية الري الموارد المائية هانى سويلم