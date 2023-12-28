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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط عاطلين بتهمة سرقة حقيبة من داخل سيارة بالبساتين

المتهم
المتهم
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ألقت اجهزة الأمن بالقاهرة القبض على عاطلين سرقوا حقيبة من داخل سيارة بالبساتين كما تم ضبط مسجل خطر لسرقته سيارة فى الأميرية.


البداية عندما تم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى بمسكن أحدهما وكذا سيارة قام المتهم الآخر بشرائها من متحصلات الواقعة كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال قيادته سيارة ميكروباص مُبلغ بسرقتها من دائرة قسم شرطة الأميرية  وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القبض على عاطلين مسجل خطر ميكروباص