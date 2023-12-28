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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما على 2.5 كيلو حشيش في بولاق الدكرور

ارشيفيه
ارشيفيه
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عنصرين إجراميين ضبطا بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عنصرين إجراميين بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما 22.5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.6 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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